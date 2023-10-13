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В Подмосковье для фермеров подобрано свыше 2,8 тыс. гектаров земли
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Октября 2023, 16:23
В Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева с мая 2022 года реализуется программа поддержки фермеров «Подмосковные 10 гектаров», порядка 1,4 тыс. гектаров уже предоставлено, дополнительно подобрано более 2,8 тыс. гектаров, информирует пресс-служба Миноблимущества.
«Благодаря такой поддержке со стороны областного правительства в 10 городских округах под развитие фермерских хозяйств и создание новых был предоставлен 41 земельный участок общей площадью порядка 1,4 гектаров. Понимая важность проекта и его безусловную востребованность, мы продолжаем работу по подбору дополнительных земель для наших фермеров, и на сегодняшний день уже подобрано более 100 участков сельхозназначения общей площадью более 2,8 тыс. гектаров», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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