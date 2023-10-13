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Более 23 млн поездок на трамваях и троллейбусах Подмосковья совершили пассажиры с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Октября 2023, 16:24
За 9 месяцев 2023 года в Подмосковье пассажирами совершено более 23 млн поездок в областных троллейбусах и трамваях, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, количество желающих воспользоваться электрическим транспортом увеличилось почти на 3 млн, передает пресс-служба Минтранса региона.
«На сегодняшний день троллейбусы обслуживают пассажиров в трех муниципалитетах – Химках, Подольске и Видном, а трамваи только в Коломне», - говорится в сообщении.
Маршруты проложены так, что захватывают все социально-значимые объекты: поликлиники и больницы, школы, городские достопримечательности и спортивные объекты.
«Трамвайные маршруты №1, 2, 3 и 4 Коломны уже несколько лет являются лидерами по пассажиропотоку – с начала года на них прокатились более 10 млн раз. Самым популярным среди троллейбусных стал маршрут №202«Химки (ул. Дружбы) - Москва (м. Планерная)» – почти 1,5 млн поездок», - сообщил заместитель председателя Правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
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