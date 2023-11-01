01ноября 2023
среда
|
Порядка 15 тыс. участников Подмосковного долголетия встали на тропу борьбы с болезнью Альцгеймера
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 1 Ноября 2023, 14:26
В Подмосковье большим спросом пользуется проект губернатора «Активное долголетие», в нем более 30 активностей, информирует пресс-служба Минсоцразвития региона.
«Конечно, старшее поколение хочет держать себя в форме и активно выбирает спорт. Таких активностей у нас порядка 13. Спорт есть не только физический, но и для развития памяти. Например, шахматы. В них любят играть более 15 тысяч участников проекта», - сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
В Министерстве социального развития Московской области дополнили, что постоянное поддерживание активной умственной деятельности пожилыми людьми игрой в шахматы замедляет старение организма, а также является отличной профилактикой болезни Альцгеймера.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +12 +14
вечером +10 +12 ночью +9 +11
Котировки
Партнеры