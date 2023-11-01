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Обращение к бизнес-омбудсмену помогло подключить производство к электросетям в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Ноября 2023, 14:27
Предприниматель, занимающийся производством железобетонных изделий, не мог запустить технологический процесс из-за отсутствия подключения объекта к электросетям на протяжении года, для решения вопроса, он обратился к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головневу, передает пресс-служба бизнес-омбудсмена.
«Для развития крупного производства по изготовлению бетона и прочих элементов благоустройства, компания построила новое промышленное помещение. Появилась и необходимость технологического присоединения объекта к электрическим сетям. Для этого своевременно был заключен и оплачен договор с ПАО "Россети Московский регион". Шло время, но работы по подключению электричества не начинались. Неоднократные обращения фирмы в ресурсоснабжающую организацию результата не давали. Сдвинуть дело с мертвой точки помогло обращение директора компании к подмосковному бизнес-омбудсмену Владимиру Головневу. По инициативе Уполномоченного проблема была вынесена на заседании межведомственной рабочей группы по технологическому присоединению Министерства энергетики Московской области. Комиссией было принято решение ускорить работы и завершить их в полном объеме», - говорится в сообщении.
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