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Продолжаются работы по благоустройству территории ФОКа в Можайске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Ноября 2023, 14:28
Строители продолжают благоустройство территории нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Можайске, передает пресс-служба Минстроя Московской области.
«На объекте более 80 рабочих и 5 единиц техники, выполняется благоустройство прилегающей территории: кладка плитки на тротуарах и устройство дорог. Помимо этого в здании продолжаются отделочные работы, а также устройство инженерных сетей», - говорится в сообщении.
В двухэтажном спорткомплексе площадью более 5 тыс. кв.м. расположится спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо и самбо. Здесь будут проводить соревнования регионального и федерального уровня.
ФОК включает в себя универсальный спортивный зал с трибунами на 500 мест, универсальный зала без трибун, два зала для борьбы (один из них с трибунами на 100 мест), помещения медблока, тренажерный зал, помещения для судей, инструкторского и тренерского персонала. На территории разместят авто и велопарковку.
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