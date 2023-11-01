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В Подмосковье на флюорографию теперь можно записаться самостоятельно
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Ноября 2023, 14:28
В Московской области открыли самозапись на флюорографию, это значит, что теперь жители региона старше 18 лет могут записываться на нее самостоятельно, раньше это мог сделать только медработник, информирует пресс-служба Минздрава региона.
«Флюорография позволяет на ранней стадии выявить различные опасные заболевания органов дыхания. Исследование необходимо проходить ежегодно и мужчинам, и женщинам. Чтобы сделать диагностику еще более доступной, мы открыли возможность самостоятельной записи на флюорографию для всех жителей региона старше 18 лет, которые не проходили данное исследование более 1 года», - рассказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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