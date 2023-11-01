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На «Доброделе» завершилось голосование по строительству тротуаров вдоль региональных дорог
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Ноября 2023, 14:29
Весь октябрь жители Подмосковья выбирали участки дорог, где необходимо строительство тротуаров в следующем году, и оставляли свои голоса на региональном портале «Добродел», голосование завершилось 31 октября, информирует пресс-служба Минтранса региона.
«Более 23 тысяч жителей Подмосковья из 41 городского округа приняли участие в голосовании по строительству тротуаров на региональных дорогах в следующем году. Лидерами голосования среди округов стали Солнечногорск – 3271 голос, Чехов – 2682 голоса и Егорьевск – 2147 голосов. Наименьшую активность проявили жители Лотошино, Жуковского и Сергиева Посада», - рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
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