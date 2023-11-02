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В Красногорске будет благоустроен парк усадьбы Знаменское-Губайлово
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Ноября 2023, 15:13
В следующем году в Красногорске притупят к работам по благоустройству парка усадьбы Знаменское-Губайлово в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», информирует пресс-служба Министерства благоустройства региона.
«Парк усадьбы Знаменское-Губайлово является объектом культурного наследия. Местные жители любят проводить свой досуг в этом месте. Главной идеей проекта является гармоничное сосуществование на одной территории исторических парков двух эпох с сохранением особенностей и учетом потребностей горожан. Мы надеемся, что обновленный парк придется по душе жителям и гостям Подмосковья», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Основные принципы благоустройства данной территории включают в себя сохранение и воссоздание исторических объектов и планировочной структуры на основании историко-культурных исследований, приспособление территории к современной функции, стилистическое разграничение усадебного и советского парка.
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