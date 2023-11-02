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В собственность Русской Православной Церкви досрочно переданы объекты культурного наследия
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Общество — 2 Ноября 2023, 15:14
В собственность религиозной организации «Колычевский Казанский женский монастырь Коломенской епархии Русской Православной Церкви» досрочно переданы областные объекты культурного наследия - «Корпус келейный, 1883-1889 г.г.» и «Гостиница, кон. XIX – нач. XX в.в.» общей площадью 3670 кв.м., информирует пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.
«Эта передача стала возможной, благодаря проведенной совместной работе нашего ведомства и областного Министерства социального развития. Объекты культурного наследия дореволюционных годов постройки входят в состав ансамбля «Монастырь Казанский» и расположены в границах исторического комплекса Колычевского Казанского женского монастыря», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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