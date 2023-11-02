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Определены победители XXI Международного фестиваля спортивного кино «KRASNOGORSKI»
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Общество — 2 Ноября 2023, 15:14
В Красногорске подведены итоги и определены победители XXI Международного фестиваля спортивного кино «KRASNOGORSKI», передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Наш фестиваль с 2003 года ежегодно объединяет кинематографистов разных стран и регионов России, чтобы развивать кино, посвященное спорту, воспитанию характера, стремлению к победе. И я вижу, какой огромный путь за эти два десятилетия проделало спортивное кино, особенно у нас, в России. Когда-то у нас доминировало документальное кино, позже российские режиссеры и сценаристы научились снимать яркие, динамичные художественные картины о победах наших героев-олимпийцев. А сегодня мы видим, как растет интерес к историям начинающих спортсменов, видам спорта, которые ранее считались недостаточно киногеничными, таким как шахматы, и именно такой фильм жюри выбрало в качестве победителя», - сказала президент фестиваля Ирина Роднина.
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