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Энергетики завершили работы по программе повышения надежности электроснабжения в Одинцовском округе
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Ноября 2023, 15:16
Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения. В рамках реализации программы специалисты «Мособлэнерго» завершили все запланированные на 2023 год работы по программе в Одинцовском округе, информирует пресс-служба регионального Министерства энергетики.
«По программе отремонтировано 5,6 км кабельных линий и заменено 3,6 км проводов воздушных линий на самонесущий изолированный провод. Основной объем мероприятий выполнен в поселках Летний Отдых, Малые Вяземы и самом городе Голицыно. Также на ЛЭП было заменено 19 опор. Выполнение этих мероприятий необходимо для дальнейшей безопасной эксплуатации воздушных линий электропередачи и повышения качества передачи электроэнергии потребителям. Опоры ЛЭП, требующие замены, выявлялись энергетиками в ходе осмотров, проводимых по правилам технической эксплуатации оборудования», - говорится в сообщении.
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