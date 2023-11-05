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Звезды спорта и культуры приняли участие в открытии стенда Подмосковья на выставке-форуме «Россия»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Ноября 2023, 13:51
Денис Лебедев, Александр Легков, Илья Авербух и Елизавета Арзамасова приняли участие в открытии стенда Подмосковья на выставке-форуме «Россия». Звезды спорта и культуры посетили интерактивную зону стенда, побывали в комнатах-капсулах, а также поучаствовали в викторинах, передает пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Форум – это такой соревновательный процесс. Он всегда должен быть, здесь наверняка выявят лучшие регионы, и на них мы будем равняться, - сказал чемпион мира по боксу среди профессионалов Денис Лебедев. - Я живу в Московской области, и мне приятно осознавать, что Подмосковье развивается стремительными темпами. Это видно и по паркам, и даже по обычным остановкам, которые, насколько я знаю, уже начинают оснащать Wi-Fi. У нас появляются современные стадионы, спортивные площадки, строятся учебные заведения, больницы. Сегодня - век новых технологий, и для молодых талантливых мальчишек и девчонок созданы в Подмосковье отличные условия обучения, познания культуры и, конечно же, занятия спортом».
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