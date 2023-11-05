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Более 160 единиц медоборудования поступило в Видновскую больницу с начала года
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Общество — 5 Ноября 2023, 13:52
В Видновскую клиническую больницу продолжает поступать современное медицинское оборудование. С начала года медорганизацию оснастили 162 единицами медтехники, информирует пресс-служба регионального Минздрава.
«В числе поступившей медтехники – передвижной ФАП с флюорографом, эндоскопические аппараты, цифровая мобильная хирургическая установка С-дуга, электрокардиостимулятор для электрической стимуляции сердца,
передвижные рентгеновские цифровые аппараты, передвижные аппараты для ультразвуковых исследований, наркозно-дыхательные аппараты, автомобили для отделения неотложной медицинской помощи и другое. Поступившее оборудование уже введено в работу. На его закупку было направлено свыше 232 млн рублей. Это позволяет сделать медицинскую помощь более качественной и доступной для жителей округа», - сказал главный врач Видновской клинической больницы Бутай Бутаев.
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