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Подмосковные инвесторы реализуют свыше 10 проектов импортозамещения в электронике
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Ноября 2023, 13:53
Более 10 проектов импортозамещения в сфере электроники реализуется в Подмосковье, передает пресс-служба регионального Мининвеста.
«На данный момент 14 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения реализуются в отрасли электроники. Общий объем инвестиций — 10,6 млрд рублей. Реализация проектов принесет региону 1 тыс. 300 рабочих мест», — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания «ТЕНЗОР» из г.о. Дубна реализует проект по разработке оборудования и программного обеспечения для реализации полного функционала по управлению системами жизнеобеспечения. Это, в том числе, климат-контроль, освещение, защитная автоматика электроснабжения, дизель-генераторы и другое.
На территории г.о. Воскресенск проект импортозамещения реализует компания «Элска». Предприятие займется производством низковольтных комплексных устройств (НКУ) на базе отечественных компонентов.
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