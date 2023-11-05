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Еще 37 аттракционов проверили в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Ноября 2023, 13:54
За 7 дней специалистами Гостехнадзора Минэкологии проверено 37 развлекательных технических средств в городских округах: Красногорск, Дмитровский, Серпухов и других, нарушений в эксплуатации они не выявили, информирует пресс-служба министерства.
«Первая и самая важная причина проведения проверок - это безопасность посетителей. Ведь любой аттракцион может представлять опасность для здоровья и жизни людей, если он не находится в должном состоянии. К примеру, неисправность механизмов или неправильный монтаж могут привести к аварии и серьезным травмам. Поэтому, регулярная проверка специалистами гостехнадзора позволяет выявить и устранить возможные проблемы и повысить уровень безопасности посетителей», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Проверка развлекательных технических средств также необходима для поддержания их работоспособности. Постоянная эксплуатация и воздействие погодных условий могут привести к износу и повреждениям конструкций. Проведение проверок позволяет выявлять и устранять неисправности вовремя, что помогает сохранить аттракционы в хорошем состоянии и продлить их срок службы.
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