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Эксперты из Подмосковья приняли участие в стратегической сессии «Большое Золотое кольцо»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Ноября 2023, 13:54
Представители Министерства культуры и туризма Московской области стали участниками стратегической сессии по итогам разработки туристической схемы «Большое Золотое кольцо», которая состоялась в Городских лабораториях ВЭБ.РФ в Москве, передает пресс-служба ведомства.
«Федеральная туристическая межрегиональная схема территориально-пространственного планирования макротерритории "Большое Золотое кольцо" была разработана в 2022 году и утверждена резолюцией заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, где рекомендовано использовать ее в качестве ключевого ориентира развития туристического потенциала данной территории. Основными задачами стратегической сессии заявлены формирование видения и дальнейших шагов реализации утвержденной туристической схемы, проведение экспертных консультаций со спикерами Группы ВЭБ.РФ, обмен опытом, презентация первых результатов, выработка дополнительных мер поддержки ее реализации и другие вопросы», - говорится в сообщении.
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