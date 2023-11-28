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Андрей Воробьев: Школу в Котельниках на 2 тыс. мест планируют открыть досрочно - 1 сентября 2024 года
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Ноября 2023, 13:39
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ. В мкр Парковый создадут образовательный кластер, куда войдет СОШ №2, строящаяся школа, которая станет ее дополнительным корпусом, а также 2 детских сада на 350 мест, открытые в 2022-м и 2023-м гг., информирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
«Мы сегодня находимся на строящейся школе – очень важной для Котельников. Это большой проект на 2 тыс. учащихся. Строит ее проверенная компания, которая досрочно сдала уже ряд объектов в Подмосковье. Мы постоянно стараемся совершенствовать процесс, уходим от мокрых работ. Здесь также используем оптимизационные решения - создаем удобные пространства для обучения. И самое главное, мы сэкономим около полугода. Наша задача сдать ее не в декабре 2024-го, а к 1 сентября. Здесь все будет уютно и красиво, учителям, школьникам понравится. Очень надеемся, что все получится. Сейчас ведем работу по подбору директора и всей команды, большой запрос на педагогов, - сказал Андрей Воробьев. – Школ мы в Подмосковье строим много – порядка 30 каждый год, проводим капитальный ремонт, потому что у нас растет количество учащихся».
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