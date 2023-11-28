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В Подмосковье выбрали лучших социальных работников
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Ноября 2023, 13:40
Министерство социального развития Подмосковья организовало конкурс «Лучший по профессии» по трем номинациям, где определили лучших работников социальной сферы, передает пресс-служба ведомства.
«В этом году в конкурсе приняли участие свыше 130 специалистов социальных центров. Один из самых важных проектов стал наш уникальный реабилитационный центр "Ясенки" для участников СВО, в котором прошли реабилитацию уже почти 100 бойцов. Напомню, что призовой фонд конкурса от 100 до 350 тысяч рублей», - рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
В Министерстве социального развития региона пояснили, что по итогам конкурса определены 9 победителей. Каждый участник представил на конкурсе свои успешные проекты, которые удалось внедрить в повседневную работу и получить положительный результат.
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