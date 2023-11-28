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Более 5 тыс. человек посетили форум «Мой бизнес. 100% Подмосковье»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Ноября 2023, 13:41
Посетителями форума «Мой бизнес. 100% Подмосковье» и ярмарки подмосковных товаров, прошедшей в рамках форума, стали более 5 тыс. человек. В их числе участники деловой программы, экспоненты и посетители выставки, информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В течение двух дней мероприятие принимало гостей на площадке ТЦ «Афимолл Сити». Участниками выставки в рамках форума стали 62 подмосковные компании МСП, выпускающие различную продукцию: от сладостей и сувениров до бытовой химии и мебели.
«Форум »Мой бизнес. 100% Подмосковье« стал первым мероприятием подобного рода. Он решает и сразу несколько задач. Так, в рамках деловой программы мы познакомили бизнес с существующими вариантами поддержки, рассказали, в чем мы можем оказать компаниям помощь. Выставка, в свою очередь, стала отличным форматом, позволяющим рассказать, насколько разнообразна и качественна продукция, выпускаемая в Подмосковье. Повысить узнаваемость местных производителей и их брендов», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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