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В Минжилполитики Подмосковья рассказали о ходе строительства ЖК «Люберцы парк»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Ноября 2023, 15:38
Школа на 1170 мест в ЖК «Люберцы парк» одноименного городского округа готова почти на 60%, информирует пресс-служба Минжилполитики региона.
«Девелопер проекта компания «ПИК» возводит объект в рамках инвестиционного соглашения за счет внебюджетных источников финансирования», - говорится в сообщении.
На данный момент готовность объекта составляет до 60%. Застройщик ведет монтаж фасада, внутренних инженерных систем, а также отделочные работы корпуса.
В ЖК «Люберцы парк» уже построена и открыта детская поликлиника на 155 посещений в смену и запроектированы два детских сада для 570 малышей. На первых этажах жилого комплекса откроются магазины, кафе и полезные сервисы. В каждом дворе — детские и спортивные площадки. Для удобства жителей также построят многоуровневый паркинг.
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