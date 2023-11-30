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Долгопрудненские хирурги удалили 10-сантиметровый тромб и спасли женщину от ампутации ноги
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Ноября 2023, 15:40
В Долгопрудненскую больницу поступила 50-летняя женщина с жалобами на отек лодыжки и голени, с чем пыталась бороться сама, продолжая с затруднением ходить на работу. Только спустя 10 дней она обратилась к врачам. Исследование выявило в сосуде паховой области гигантский тромб, передает пресс-служба регионального Минздрава.
«Мы приняли решение о незамедлительном хирургическом вмешательстве по удалению большого тромба в паховой области. Мы сделали надрез в паху, выделили закупоренную вену, а затем специальным инструментов вытащили
тромб - его длина составила 10 см - и ушили кровеносный сосуд. Своевременное обращение за медицинской помощью, также как и регулярная диспансеризации, избавляют от множества проблем. Не стоит заниматься
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