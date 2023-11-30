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Более 100 тыс. автомобилей такси зарегистрировано в Московской области
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Ноября 2023, 15:41
За 3 месяца Минтрансом Подмосковья было внесено более 7,5 тыс. автомобилей в реестр легкового такси и выдано более 680 разрешений перевозчикам. С 1 сентября вступил в силу закон об организации таксомоторных перевозок, позволяющий физическим лицам получить разрешение на работу в такси, передает пресс-служба регионального Минтранса.
«Всего на данный момент в реестре такси числится более 100 тысяч автомобилей и более 37 тысяч перевозчиков. На сегодняшний день более 36 тыс. индивидуальных предпринимателей и 880 юридических лиц зарегистрированы на территории региона. Также порядка 70 водителей уже работают как самозанятые», — говорится в сообщении.
Сейчас все больше перевозчиков региона предпочитают узаконивать свою деятельность. Заявители могут получить разрешение на таксомоторную деятельность, подав заявление в электронной форме через региональный портал госуслуг, или обратиться в МФЦ.
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