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Свыше 2 тыс. жителей получают ежемесячную выплату по уходу за инвалидами в Подмосковье
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Общество — 30 Ноября 2023, 15:45
Свыше 2 тысяч жителей получают ежемесячную выплату по уходу за инвалидами в Подмосковье, информирует пресс-служба регионального Министерства социального развития Подмосковья.
«Ежемесячную выплату по уходу за инвалидом получают свыше 2 тысяч жителей Подмосковья, которые обеспечивают уход за тяжелобольным человеком дома, вместо направления его в интернат. Выплата перечисляется каждый месяц и составляет 27 тысяч рублей», - рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
Такой уход требует постоянного присутствия и, как правило, ухаживающих за инвалидом, не может посещать работу. В таком случае можно оформить и долговременный уход, в рамках которого есть возможность пройти бесплатное обучение и трудоустроится в социальном центре.
«С начала года на эту меру поддержки из регионального бюджета выплатили более 440 млн рублей», - добавила Болатаева.
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