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В Подмосковье прошла итоговая конференция областного отделения РДДМ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Декабря 2023, 11:54
В правительстве Московской области прошла областная конференция «Движения первых», на которой были подведены итоги работы РДДМ за последний год, информирует пресс-служба Министерства образования региона.
«Мероприятие посетили более 700 советников директоров по воспитанию и более 300 делегатов муниципальных отделений РДДМ, в том числе члены Советов первых и родительское сообщество», - говорится в сообщении.
По словам министра образования Ильи Бронштейна, который открыл региональную конференцию, в течение года «Движением» была проделана большая работа. В декабре 2022 года в Сергиевом Посаде открылось самое первое отделение РДДМ, в январе – областной штаб. А сейчас в рядах «Движения первых» уже более 185 тыс. активных ребят. По всему Подмосковью открыто 957 первичных отделений РДДМ на базе школ и учреждений СПО.
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