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Региональный портал помог записаться на техосмотр 19 тысяч раз с января
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Декабря 2023, 11:55
На портале госуслуг Подмосковья работает сервис онлайн-записи на прохождение технического осмотра транспортных средств, с начала года жители Московской области воспользовались услугой 19 тыс. раз, передает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Чтобы записаться на ТО автомобиля, достаточно открыть региональный портал, выбрать ближайший пункт и заполнить короткую форму. Сервис доступен для автовладельцев Подмосковья уже два года», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.
Технический осмотр транспортных средств – это оценка их соответствия требованиям безопасности для участия в дорожном движении. За онлайн-услугой записи на ТО могут обратиться владельцы легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тягачей, мотоциклов, мопедов, ТС с прицепами и полуприцепами. Сервис доступен на главной странице регионального портала. Для записи нужно авторизоваться через ЕСИА, указать данные о ТС, выбрать ближайший пункт, дату и время. На электронную почту поступит подтверждение записи. В назначенную дату следует посетить указанный пункт для прохождения ТО.
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