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Госжилинспекция Подмосковья активировала зимнюю опцию приложения по очистке крыш от снега и сосулек

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Общество — 6 Декабря 2023, 11:55

Госжилинспекция подвела первые итоги работы зимней опции мобильного приложения «Проверки Подмосковья» по очистке домов от снега и сосулек, информирует пресс-служба ведомства.

«Сезонные задачи по осмотрам кровель и выступающих конструкций фасадов, в соответствии с погодой и прогнозами, появились в работе 56 городских округов. И пока лучше всех с ними справляются  управляющие компании 16 муниципалитетов. Госжилинспекция контролирует процесс в реальном времени через цифровые ресурсы государственной информационной системы "Мобильная диспетчерская платформа" (ГИС МДП)», - сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Впервые в сезоне зимние чек-листы подключили к системе 24 ноября. Это на неделю позже, чем в прошлом году. При этом, сначала в зону  действия опции попали только три  муниципалитета, но уже с 27 ноября, когда снегопады  прошли по всей области, – 56 округов. В соответствии с алгоритмом чек-лист по сосулькам, куда входят осмотры кровель, балконов, козырьков, всех выступающих конструкций и входных групп дома, запускают сразу после снегопада; в период температурных колебаний от + 3-5˚C до – 6-10˚C, особенно если днем солнечно, и при росте снежного покрова более 30 см.

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