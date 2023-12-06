06декабря 2023
среда
|
Госжилинспекция Подмосковья активировала зимнюю опцию приложения по очистке крыш от снега и сосулек
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 6 Декабря 2023, 11:55
Госжилинспекция подвела первые итоги работы зимней опции мобильного приложения «Проверки Подмосковья» по очистке домов от снега и сосулек, информирует пресс-служба ведомства.
«Сезонные задачи по осмотрам кровель и выступающих конструкций фасадов, в соответствии с погодой и прогнозами, появились в работе 56 городских округов. И пока лучше всех с ними справляются управляющие компании 16 муниципалитетов. Госжилинспекция контролирует процесс в реальном времени через цифровые ресурсы государственной информационной системы "Мобильная диспетчерская платформа" (ГИС МДП)», - сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
Впервые в сезоне зимние чек-листы подключили к системе 24 ноября. Это на неделю позже, чем в прошлом году. При этом, сначала в зону действия опции попали только три муниципалитета, но уже с 27 ноября, когда снегопады прошли по всей области, – 56 округов. В соответствии с алгоритмом чек-лист по сосулькам, куда входят осмотры кровель, балконов, козырьков, всех выступающих конструкций и входных групп дома, запускают сразу после снегопада; в период температурных колебаний от + 3-5˚C до – 6-10˚C, особенно если днем солнечно, и при росте снежного покрова более 30 см.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -8 -10
вечером -10 -12 ночью -11 -13
Котировки
Партнеры