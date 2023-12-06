06
декабря 2023
среда
 
Главная  /  Общество  /  В Подмосковье с начала года по программе «Земский доктор» трудоустроились почти 250 медработников

В Подмосковье с начала года по программе «Земский доктор» трудоустроились почти 250 медработников

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 6 Декабря 2023, 11:56

В Московской области реализуется ряд мер социальной поддержки медицинских работников, одна из них – программа «Земский доктор», она предназначена для поддержки медицинских специалистов, которые трудоустраиваются на работу в сельскую местность, информирует пресс-служба Минздрава региона.

Так, участники получают  единовременную денежную выплату: врачи – до 1,5 млн рублей,  средний медицинский персонал - до 750 тыс., в зависимости от удаленности территории.

«Для повышения качества и доступности медицинской помощи в отдаленных территориях необходимо привлекать медицинские кадры. Важно, чтобы жители могли получать медпомощь рядом с домом. В этом году по программе "Земский доктор" к нам трудоустроились 249 медицинских специалистов, из них 189 врачей», - сказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  инновации  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода -8 -10
вечером -10 -12 ночью -11 -13
Котировки
USD ЦБ РФ 91,5823 0.9095
EUR ЦБ РФ 99,1340 0.5572

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 