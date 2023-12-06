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В Подмосковье с начала года по программе «Земский доктор» трудоустроились почти 250 медработников
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Декабря 2023, 11:56
В Московской области реализуется ряд мер социальной поддержки медицинских работников, одна из них – программа «Земский доктор», она предназначена для поддержки медицинских специалистов, которые трудоустраиваются на работу в сельскую местность, информирует пресс-служба Минздрава региона.
Так, участники получают единовременную денежную выплату: врачи – до 1,5 млн рублей, средний медицинский персонал - до 750 тыс., в зависимости от удаленности территории.
«Для повышения качества и доступности медицинской помощи в отдаленных территориях необходимо привлекать медицинские кадры. Важно, чтобы жители могли получать медпомощь рядом с домом. В этом году по программе "Земский доктор" к нам трудоустроились 249 медицинских специалистов, из них 189 врачей», - сказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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