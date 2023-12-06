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День добровольца отметили на подмосковном стенде выставки «Россия»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Декабря 2023, 12:13
Мастер-классы, игры и викторины провели волонтеры из Раменского, Дзержинского, Пушкинского и Можайского округов на стенде Московской области в 75-м павильоне ВДНХ, передает пресс-служба губернатора и правительства региона.
«В России отметили День добровольца, этот праздник не может пройти мимо нашего региона, потому что у нас огромное количество добрых людей с добрыми сердцами. Волонтеры Подмосковья – в первых рядах на всех самых важных мероприятиях, в самых важных событиях, они всегда рядом – помогут, поддержат, проявят инициативу. Даже в свой праздник лидеры нашего движения работают на стенде выставки. Я от чистого сердца поздравляю всех неравнодушных жителей Московской области с праздником, спасибо, что в вашем сердце горит огонь, который помогает нам вместе совершать так много полезных и добрых дел», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе, которая является куратором развития волонтерского движения в регионе.
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