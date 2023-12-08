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Руководитель ГУСТ провела еженедельный штаб по содержанию территорий с главами городских округов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Декабря 2023, 15:33
Руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова провела еженедельный штаб по содержанию территорий с главами городских округов, на повестке ряд чувствительных вопросов: итоги уборки после снегопада, также обсудили тех исполнителей, кто не справился с задачей, и динамику устранения дефектов уличного освещения, информирует пресс-служба ведомства.
«Разобрали итоги ликвидации последствий снегопада за 4 дня. Сейчас территории Московской области убраны на 70%. Однако некоторым городским округам стоит пересмотреть подход и усилить работу, в их числе: Ленинский — 12%, Черноголовка — 19%, Фрязино — 26%, Краснознаменск — 28%, Сергиево-Посадский — 29%, Павловский Посад — 33%, Воскресенск — 36%, Жуковский — 44%, Шаховская — 44%, Подольск — 48%», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
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