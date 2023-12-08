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Еще 8 кровель и один потолок в квартире отремонтировали управляющие компании в Подмосковье
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Общество — 8 Декабря 2023, 15:34
Срочные кровельные ремонты выполнили по требованию Госжилинспекции управляющие компании в Раменском, Серпухове, Подольске, Люберцах, Щелкове, Орехово-Зуевском, Шатуре и Балашихе, основанием для вмешательства жилищных инспекторов стали жалобы жителей на протекавшие крыши, а в Орехово-Зуеве еще и на обвалившийся из-за состояния кровли потолок в квартире одинокой пенсионерки, все ремонты провели до снегопадов, передает пресс-служба ведомства.
«Предписание Госжилинспекции по ремонту кровли и пострадавших от протечек подъездных стен выполнила управляющая компания ООО "Кузнецовская УК" в Раменском. К такой мере административного воздействия инспекторы прибегли после проверки по жалобе жителей верхних квартир четвертого подъезда пятиэтажки на Первомайской,18/2 в поселке Дружба. При осмотре зафиксировали следы протечек в подъезде: нарушение штукатурного и окрасочного слоев стен и залив поэтажного электрощитка 4-5 этажей. УК предписали устранить и причины, и следы протечек, а также обследовать электрику. В установленные сроки "Кузнецовская УК" исполнила требования Госжилинспекции», - говорится в сообщении.
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