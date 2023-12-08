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В Лобне приступили к строительству второго подземного перехода на Рогачевском шоссе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Декабря 2023, 15:34
В рамках строительства Северного обхода Лобни приступили к строительству второго подземного пешеходного перехода в районе кольцевой развязки на Рогачевском шоссе, полностью завершить работы на данном участке планируется в 4 квартале 2024 г., передает пресс-служба Минтранса региона.
«Сейчас строители производят армирование и бетонирование стен тоннеля, устраивают основание для лестничных сходов. Параллельно ведется строительство первого пешеходного перехода – здесь завершены монолитные работы. Также выполнено устройство насыпи земляного полотна, а на съездах развязки произведена укладка щебеночного основания. Строительство кольцевой развязки на Рогачевском шоссе обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе, перераспределит транспортные потоки внутри города, что поможет разгрузить Краснополянское шоссе, улучшить выезд на Рогачевское шоссе, а время выезда из Лобни сократится еще на 10 минут», - рассказали в ведомстве.
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