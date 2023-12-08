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Энергетики выполнили более 13 тыс. присоединений к электросетям в Подмосковье с начала года
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Декабря 2023, 15:35
Специалисты «Мособлэнерго» за 11 месяцев этого года выполнили 13 103 мероприятия по технологическому присоединению к электросетям компании на общую мощность 378 МВт, информирует пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.
Также «Мособлэнерго» было принято и обработано 11 744 заявок от потребителей на подключение к сетям на общую мощность 558 МВт. Почти все заявки поступили онлайн через «Портал потребителя» moetp.ru.
По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, «Мособлэнерго» уделяет особое внимание технологическому присоединению социально значимых объектов. Так, в 2023 году было подключено более 30 реконструированных и новых зданий школ в городских округах Богородский, Домодедово, Егорьевск, Кашира, Лосино-Петровский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Серпухов, Пушкинский, Химки, также шесть дошкольных учреждений в городских округах Фрязино, Люберцы, Серпухов, Ступино, Щелково.
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