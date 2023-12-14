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Порядка 18 тыс. юных жителей Подмосковья прошли профессиональную ориентацию
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Декабря 2023, 12:14
Порядка 18 тыс. юных жителей Подмосковья прошли профессиональную ориентацию, передает пресс-служба регионального Министерства социального развития региона.
«Порядка 18 тыс. юных жителей нашего Подмосковья прошли профессиональную ориентацию. Это очень удобно и доступно! Ее можно пройти даже с мобильного устройства», – сказала министр социального развития Московской области Болатаева Людмила.
Профориентация позволяет быстро проанализировать психологические особенности человека, его тип личности, темперамент, коммуникативные навыки и сферы интересов. Профориентационный подход помогает сформировать рекомендации для подбора сферы деятельности и работы.
Также в ведомстве уточнили, что подобрать подходящую вакансию можно онлайн, воспользовавшись порталом «Работа в России», где размещены вакансии любой сферы деятельности.
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