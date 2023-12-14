14декабря 2023
четверг
|
Андрей Воробьев провел личный прием граждан
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 14 Декабря 2023, 12:14
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассмотрел обращения жителей 4 городских округов. Встреча прошла в подмосковном филиале Госфонда «Защитники Отечества». Вопросы касались, в том числе, поддержки участников СВО и их семей, информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
Так, военнослужащий Таманской дивизии попросил помочь в приобретении квартиры в Люберцах. Недавно в его семье родился третий ребенок. Пока он с супругой и детьми живет в служебном жилье.
«Таманская дивизия – очень важное подразделение, мы хорошо знаем и ребят, и командиров. В вашем лице хочу передать слова благодарности всем – и рядовому, и офицерскому составу, - сказал Андрей Воробьев. – Также хочу вас поздравить с рождением сына, знаю, что это особенное чувство. У нас есть программа «Обеспечение жильем молодых семей», мы рассмотрим ваше обращение и найдем возможность предоставить сертификат. После этого вы сможете подобрать квартиру для своей семьи».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -9 -11
вечером -8 -10 ночью -6 -8
Котировки
Партнеры