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Получить протезно-ортопедическую помощь или слуховой аппарат можно бесплатно в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Декабря 2023, 12:15
Как в Подмосковье бесплатно получить протезно-ортопедическую помощь или слуховой аппарат, передает пресс-служба Министерства социального развития региона.
«В регионе бесплатную протезно-ортопедическую помощь и слуховые аппараты получает свыше 2,5 тысячи жителей, а в следующем году мы планируем обеспечить необходимыми протезами порядка 3,5 тысяч льготников», - сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
В Министерстве социального развития дополнили, что слухопротезирование и протезно-ортопедическая помощь предоставляется жителям Подмосковья, не имеющим группы инвалидности. Также необходимость в протезировании должна быть подтверждена медицинской справкой.
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