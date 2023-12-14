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Три новых кампуса появится в составе «Областного технолицея им. В.И. Долгих» в Истре
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Общество — 14 Декабря 2023, 12:15
В составе «Областного технолицея им. В.И. Долгих» в селе Павловская слобода подмосковной Истры появятся три новых кампуса в будущем году. Первый - кампус для проживания преподавателей планируют сдать уже к сентябрю, информирует пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.
«На первом кампусе, который строится для преподавателей, монолитные работы завершены. Ведется устройство фасадных конструкций, монтаж инженерных сетей», - говорится в сообщении.
Два кампуса для проживания учеников пока на этапе проектирования. Они рассчитаны на 72 и 92 места. Общая площадь каждого здания составит 3 тыс.кв.м. Завершить реализацию проекта по их строительству планируется в декабре 2024 года. В сообщении уточняется, что 1 сентября Технолицей им. В. И. Долгих открылся в селе Павловская Слобода городского округа Истра на площади 9,8 га.
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