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На участке реконструкции кольцевой развязки в Шереметьеве изменится схема движения транспорта
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Общество — 14 Декабря 2023, 12:16
В период с 22.00 19 декабря до 06.00 20 декабря изменится схема движения транспортных средств на участке реконструкции кольцевой развязки в Шереметьеве для производства работ по монтажу металлического пролетного строения надземного пешеходного перехода на ул. Авиационной, информирует пресс-служба регионального Минтранса.
«В указанный период движение в зоне работ будет ограничено, а с 0.30 до 02.00 20 декабря будет полностью перекрыто движение по участку ул. Авиационной. Подъезд транспортных средств к терминалам В и С аэропорта "Шереметьево" будет осуществляться со стороны Ленинградского шоссе, проезд от аэропорта возможен через Старошереметьевское и Международное шоссе. Выезд из Лобни будет осуществляться по Лобненскому и Старошереметьевскому шоссе. Также для въезда и выезда из г. Лобни водители смогут воспользоваться объездным маршрутом через автодорогу "Носово-Шемякино-Пикино"» - говорится в сообщении.
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