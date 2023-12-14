14декабря 2023
четверг
|
Лучших медработников скорой помощи выбрали в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 14 Декабря 2023, 12:16
На Московской областной станции скорой медицинской помощи подвели итоги конкурса профессионального мастерства для врачей, фельдшеров, медицинских сестер и медицинских братьев, передает пресс-служба регионального Минздрава.
«Конкурсы профессионального мастерства проводятся для того, чтобы поддержать лучших сотрудников. Ранее мы уже отметили проявивших себя водителей скорой помощи и диспетчеров, теперь настала очередь медицинских специалистов – врачей, фельдшеров, медбратьев и медсестер. По итогам конкурса определили победителей и призеров в каждой номинации - в общей сложности 9 человек. Все они получат денежную премию», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -9 -11
вечером -8 -10 ночью -6 -8
Котировки
Партнеры