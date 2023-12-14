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Завершается строительство новой поликлиники в Серпухове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Декабря 2023, 12:17
На финишную прямую вышли строительные работы по возведению комплексной поликлиники для взрослых и детей в микрорайоне Ивановские дворики Серпухова, информирует пресс-служба Министерства строительного комплекса региона.
«На объекте более 190 рабочих и 5 единиц спецтехники. Завершается устройство входных групп, монтаж слаботочных сетей, сантехнические работы, монтаж внутренних инженерных сетей, благоустройство прилегающей территории. Ведется сборка мебели и пусконаладка оборудования», - говорится в сообщении.
Это первая поликлиника в Серпухове, которая расположена в отдельном новом здании. Она спроектирована по новому стандарту. В детском и взрослом отделениях будут размещены все профильные специалисты, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты реабилитационно-восстановительного лечения, отделения функциональной диагностики бытовые и административные помещения, конференц-зал.
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