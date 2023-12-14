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На прошлой неделе рекордной стоимостью лота на торгах стала сумма в 18 млн рублей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Декабря 2023, 12:18
На прошлой неделе Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов провели 105 аукционов по земельно-имущественным торгам, где общее количество участников составило 322 человека, передает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.
«С 4 по 8 декабря 2023 года самая высокая финальная цена была зафиксирована на аукционе по аренде участка площадью 30 соток под размещение объектов дорожного сервиса. Лот расположен в Подольске и предназначен под размещение объектов дорожного сервиса (заправка, автомойка, СТО, мотель, магазин автозапчастей). Стартовая цена за 30 соток составляла 4,1 миллион рублей, но 5 участников увеличили начальную стоимость в 4,4 раза, прежде чем финальная стоимость в 18 миллионов рублей была достигнута», - говорится в сообщении.
Найти участок или помещение в Московской области под развитие бизнеса можно на портале ЕАСУЗ. Для участия потребуется получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, где будет проходить аукцион и подать заявку.
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