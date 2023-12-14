14декабря 2023
четверг
|
В Подмосковье земельный участок под животноводство реализован на торгах менее чем за 10 тыс. рублей
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 14 Декабря 2023, 12:19
На прошлой неделе самый бюджетный лот на торгах был реализован в городском округе Егорьевск. Земельный участок расположен в деревне Бобково и подходит под разведение сельскохозяйственных животных и для производства фермерских продуктов. Участок расположен в 136 км от МКАД, информирует пресс-служба регионального Комитета по конкурентной политике.
«Стартовая цена за 4,88 га земли начиналась от 8,8 тыс. рублей, но в процессе торгов годовая арендная ставка незначительно увеличилась всего на 795 рублей. В аукционе принимало участие 2 претендента», - говорится в сообщении.
Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно Комитетом по конкурентной политике. Найти доступные к торгам лоты можно на портале ЕАСУЗ. Для участия в торгах достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, внести задаток и подать заявку.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -9 -11
вечером -8 -10 ночью -6 -8
Котировки
Партнеры