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Губернатор поздравил Мособлдуму с 30-летием со дня образования
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Декабря 2023, 12:19
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил Мособлдуму с 30-летием со дня образования. В Красногорске в Доме правительства региона состоялась конференция, посвященная 30-летию Конституции Российской Федерации и 30-летию Московской областной Думы. 12 декабря 1993 года одновременно с референдумом по Конституции прошли первые выборы в региональный парламент, информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Наши депутаты, представители Совета Федерации играют определяющую роль в защите интересов нашей страны и Подмосковья в частности. Сегодня мы отмечаем эту символическую дату для того, чтобы еще раз подчеркнуть важность работы каждого института. Я хочу всех поблагодарить и особенно тех, кто задает темп. Тех, кто не устает встречаться с людьми, разъяснять наши программы, проводить открытые дискуссии, открытые трибуны в Московской областной Думе по весьма сложным вопросам и темам. Хочу поблагодарить нашу Общественную палату, которая обсуждает в муниципалитетах важные вопросы. И хочу выразить уверенность, что и дальше наша работа будет основана на взаимопонимании, на той идеологии, которую Президент сегодня предлагает, и ее разделяет абсолютное большинство людей. Идеологию, которая позволяет сохранять наш суверенитет, позволяет не терять собственную идентичность. Все это принципиально важно для нашей нации. И наша лепта здесь весьма должна быть заметна и значима», – сказал Андрей Воробьев.
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