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В Красногорске стартовал лыжный сезон
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Декабря 2023, 18:21
В городском округе Красногорск стартовал лыжный сезон. Первые соревнования прошли на лыжном стадионе «Зоркий» 17 декабря, передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Более 60 воспитанников отделения спортивной школы "Зоркий" 2006-2011 годов рождения соревновались за право представлять округ на первенстве Московской области по лыжному спорту, которое пройдет 4 и 5 января. Ребята преодолевали круг на нижней трассе протяженностью 1200 метров. Дистанция для самых юных лыжников составляла 2 круга, а для самых старших — 6», - говорится в сообщении.
Отметим, что для подготовки лыжной трассы несколько дней работали снежные пушки и снегоуплотнительная машина — ратрак.
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