20декабря 2023
среда
|
Выставка «Маковские. Константин и Владимир» из собрания 12 ведущих музеев России открылась в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 20 Декабря 2023, 18:22
В Серпуховском историко-художественном музее открылась выставка «Маковские. Константин и Владимир», на которой представлены 87 работ из собрания 12 ведущих музеев России, включая Государственный Эрмитаж, Русский музей, Третьяковскую галерею, ГМИИ им. А.С. Пушкина и другие, информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Мы впервые открываем для посещения новое выставочное пространство Серпуховского музея – здание Каретного сарая Усадьбы Мараевых, которое восстановлено благодаря реставраторам всего за три года. Хочу поблагодарить за огромный труд руководство музея, сотрудников, хранителей - всех, кто принимал участие в реализации столь важного проекта и работал над открытием выставки. Ждем гостей в Серпухове», – сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +1 +3
ночью 0 +2 утром +1 +3
Котировки
Партнеры