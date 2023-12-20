20декабря 2023
среда
|
Ежегодная Премия губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело» пройдет в Красногорске 21 декабря
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 20 Декабря 2023, 18:23
Ежегодная Премия губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело» пройдет в Красногорске 21 декабря. В этом году она вручается за героические поступки наших защитников Отечества, совершенные в ходе специальной военной операции, а также за особые заслуги, инициативы и проекты, которые направлены на поддержку участников СВО и их близких. Среди лауреатов – члены семей погибших героев, общественные деятели, волонтеры, и, конечно, сами бойцы, информирует пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций.
Призовой фонд этого года - 80 млн рублей. Премию получат 93 победителя (трое - по 5 млн рублей, 40 - по 1 млн рублей и 50 - по 500 тыс. рублей). С 9 по 15 декабря поступило почти 2 тыс. заявок от более 10 тыс. участников.
Среди почетных гостей XI Премии губернатора Московской области: прославленный актер и режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, Герой России, офицер Росгвардии Александр Белоглазов, ветеран спецназа Сергей Лысюк и военный журналист Александр Сладков.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +1 +3
ночью 0 +2 утром +1 +3
Котировки
Партнеры