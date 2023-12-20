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Андрей Воробьев: По программам «Земля за 1 рубль» и «Недвижимость за 1 рубль» предоставили свыше 300 объектов бизнесу
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Декабря 2023, 18:24
По программам «Земля за 1 рубль» и «Недвижимость за 1 рубль» подмосковному бизнесу предоставили свыше 300 объектов. Обе программы инициированы губернатором Андреем Воробьевым. «Земля за 1 рубль» стартовала весной 2022 года, а «Недвижимость за 1 рубль» - этим летом, информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Мы стараемся максимально поддерживать предпринимателей, поэтому запускаем новые региональные меры, внедряем современные сервисы. На встречах с бизнесом, которые проводили в разных форматах, постоянно слышали запрос – нужны новые площади для запуска или расширения производства. С этой целью запустили сначала программу «Земля за 1 рубль» - стали предоставлять в аренду на 3 года участки по символической цене. Приоритет - компаниям, которые занимаются импортозамещением и обеспечивают продовольственную безопасность. А спустя год, похожую схему мы решили предложить и МСП, которым требуются помещения, цеха, производственные площадки, - сказал Андрей Воробьев. – Так, в рамках программы «Земля за 1 рубль» мы предоставили уже 157 участков общей площадью более 600 га для реализации 131 импортозамещающего проекта. Что касается недвижимости, то здесь бизнес получил 152 объекта в 34 городских округах».
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