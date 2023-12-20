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Порядка 100 экскурсоводов прошли аттестацию в Министерстве культуры и туризма Московской области
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Декабря 2023, 18:24
В Министерстве культуры и туризма Московской области состоялось заключительное в 2023 году заседание Аттестационной комиссии экскурсоводов и гидов-переводчиков, осуществляющих деятельность на территории Подмосковья. По итогам заседания был аттестован сотый экскурсовод, передает пресс-служба ведомства.
«Квалификационный экзамен для всех участников состоял из двух этапов – тестирования и практического задания. Экзамен можно было сдавать лично или посредством видеоконференции. Минкультуры и туризма Подмосковья напоминает о необходимости прохождения обязательной аттестации, т.к. с 1 июля 2024 года экскурсоводы и гиды-переводчики не вправе оказывать услуги без прохождения аттестации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о туристской деятельности», говорится в сообщении.
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