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В Московской области прошло совещание о порядке составления бюджетной отчетности
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Декабря 2023, 15:33
Руководители бухгалтерских служб главных распорядителей средств бюджета Подмосковья и финансовых органов муниципальных образований региона обсудили порядок и новации составления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2023 год, а также квартальной и месячной отчетности в 2024 году на совместном совещании в Министерстве экономики и финансов Московской области, инфоримрует пресс-служба ведомства.
«Наше совещание посвящено одной из важных задач, стоящих перед бухгалтерскими работниками — завершению операций по исполнению бюджета текущего финансового года и подготовке к составлению и представлению годовой бюджетной, бухгалтерской, отчетности. Эта работа всегда требует от нас предельной концентрации, поэтому прошу всех быть собранными и ответственными. Все возникающие вопросы должны решаться максимально быстро. Особенно, если они могут привести к срыву выплат», — отметила первый заместитель министра экономики и финансов Московской области Валерия Волкова.
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