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В бюджет региона поступило 1,6 млрд руб. в виде платы за изменение ВРИ земельных участков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Декабря 2023, 15:34
Собственники земли в Подмосковье изменили вид разрешенного использования своих земельных участков в 2023 году на общую сумму 1,6 млрд рублей, это на 400 млн больше, чем в прошлом году, информирует пресс-служба Миноблимущества региона.
«На территории Московской области в этом году свыше 11 тыс. собственников изменили вид разрешенного использования своих земельных участков. В бюджет региона поступило более 1,6 млрд рублей, это на 400 млн больше показателя прошлого года. Нам удалось также полностью ликвидировать задолженность по оплате за изменение ВРИ. Позволил это сделать новый порядок платы - платежи правообладатели видят заранее, до изменения характеристик в Росреестре. На сегодняшний день эта земельная услуга в числе самых популярных. Чаще всего заявители обращаются, чтобы изменить ВРИ своих земельных участков под ведение того или иного бизнеса», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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