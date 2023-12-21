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Фармкомпания из Ступина повысила производительность труда
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Декабря 2023, 15:35
На производственной площадке компании «ИНТЕЛБИО», работающей в особой экономической зоне «Ступино Квадрат», подвели полугодовые итоги участия в национальном проекте «Производительность труда». ООО «ИНТЕЛБИО» занимается научной разработкой и производством препаратов для профилактики различных заболеваний и состояний кожи, передает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«За шесть месяцев рабочая группа из сотрудников "ИНТЕЛБИО" совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области на пилотном участке производства смогли снизить время протекания процесса и количество незавершённого производства на 30%. Выработка предприятия выросла на 28%», - говорится в сообщении.
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